Кристина Асмус призналась, что ее дочь любит дарить подарки

Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочь Настя от Гарика Харламова больше любит дарить подарки, чем получать их.
"Я, конечно, поражаюсь дочке. Она любит делиться, делать сюрпризы и подарки. Однозначно больше, чем получать. Это уникальное и редкое качество для ребенка. Она постоянно что-то покупает, придумывает и делает своими руками не только для родных и друзей, но и обожает радовать незнакомых людей", - отметила Асмус.
Она рассказала, как они с дочкой сходили на шоу La Perle в Дубае. По словам звезды "Интернов", Настя еще во время выступления успела передать понравившемуся ей актеру сладости. После концерта девочка через администратора передала другим артистам вкусные подарки с открытками, на которых были нарисованы сердечки.