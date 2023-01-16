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1 час назад

Кристина Асмус призналась, что ее дочь любит дарить подарки

Газета.Ruиещё 1

Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочь Настя от Гарика Харламова больше любит дарить подарки, чем получать их.

Кристина Асмус призналась, что ее дочь любит дарить подарки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я, конечно, поражаюсь дочке. Она любит делиться, делать сюрпризы и подарки. Однозначно больше, чем получать. Это уникальное и редкое качество для ребенка. Она постоянно что-то покупает, придумывает и делает своими руками не только для родных и друзей, но и обожает радовать незнакомых людей", - отметила Асмус.

Она рассказала, как они с дочкой сходили на шоу La Perle в Дубае. По словам звезды "Интернов", Настя еще во время выступления успела передать понравившемуся ей актеру сладости. После концерта девочка через администратора передала другим артистам вкусные подарки с открытками, на которых были нарисованы сердечки.

Звёзды,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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