Кристина Асмус призналась, что ее дочь любит дарить подарки

"Я, конечно, поражаюсь дочке. Она любит делиться, делать сюрпризы и подарки. Однозначно больше, чем получать. Это уникальное и редкое качество для ребенка. Она постоянно что-то покупает, придумывает и делает своими руками не только для родных и друзей, но и обожает радовать незнакомых людей", - отметила Асмус.