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41 минуту назад

Татьяна Буланова сообщила, что не хочет заводить третьего ребенка из-за "большой ответственности"

Газета.Ru

Певица Татьяна Буланова объяснила в беседе с ФАН, почему не планирует детей с новым возлюбленным. Буланова сообщила, что не хочет заводить третьего ребенка, так это большая ответственность.

Буланова сообщила, что не хочет заводить третьего ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ребенка надо воспитывать. Это не кот, которого на ночь можно закрыть на кухне, чтобы он не мешал спать", - отметила артистка.

Она добавила, что родителям необходимо не просто вырастить ребенка, но дать ему образование и "сопровождать всю жизнь". По словам Булановой, несмотря на то, что ее старшие дети уже давно выросли, она все равно переживает за них и сильно волнуется.

"Как говорят, маленькие детки - маленькие бедки, а вырастут велики — большие будут. К сожалению или к счастью, но это всегда так в жизни будет", - заключила звезда.

Звёзды,Татьяна Буланова,
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