Певица Татьяна Буланова объяснила в беседе с ФАН, почему не планирует детей с новым возлюбленным. Буланова сообщила, что не хочет заводить третьего ребенка, так это большая ответственность.

"Ребенка надо воспитывать. Это не кот, которого на ночь можно закрыть на кухне, чтобы он не мешал спать", - отметила артистка.

Она добавила, что родителям необходимо не просто вырастить ребенка, но дать ему образование и "сопровождать всю жизнь". По словам Булановой, несмотря на то, что ее старшие дети уже давно выросли, она все равно переживает за них и сильно волнуется.