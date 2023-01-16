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20 минут назад

Роза Сябитова призвала старшее поколение убедить молодежь в важности семьи

Газета.Ru

Телеведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова призвала в Telegram-канале старшее поколение убедить молодежь в важности института семьи.

Роза Сябитова обратилась к старшему поколению
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сябитова заявила, что молодому поколению необходимо «помочь» создать семью, так как на первом месте у них карьера и личностное развитие.

«Раньше серьезные отношения нельзя было начать без предложения руки и сердца, что поддерживалось обществом, а сейчас сожительство не вызывает осуждения. Ухаживания заменились подкатами, а регистрация брака стала формальностью. Как сваха считаю, что мы должны изменить мнение молодежи о семье», — отметила ведущая.

Звёзды,Роза Сябитова,
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