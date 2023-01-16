Роза Сябитова обратилась к старшему поколению

«Раньше серьезные отношения нельзя было начать без предложения руки и сердца, что поддерживалось обществом, а сейчас сожительство не вызывает осуждения. Ухаживания заменились подкатами, а регистрация брака стала формальностью. Как сваха считаю, что мы должны изменить мнение молодежи о семье», — отметила ведущая.