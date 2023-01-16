Виктория Боня сообщила об обморожении в горах

Об обморожении во время восхождения в гору сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая Виктория Боня. Звезда отправилась покорять вершину Охос-дель-Саладо в Южной Америке высотой 6,8 тысячи метров.