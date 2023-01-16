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1 час назад

Муж Бритни Спирс прокомментировал скандал в ресторане

Lenta.ru

Муж американской поп-звезды Бритни Спирс Сэм Асгари опроверг сообщения, что у певицы случился психический срыв в ресторане. Его слова передает Page Six.

Муж Бритни Спирс прокомментировал скандал в ресторане
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Не верьте тому, что вы читаете в Интернете», — написал Асгари в соцсети в защиту жены.

Пост появился после сообщений, что певица устроила скандал во время ужина в Калифорнии, США, в пятницу вечером, 13 января.

Однако видео, которое было опубликовано TMZ, противоречит показаниям очевидцев, пишет издание. На кадрах Спирс прикрывает лицо меню, в то время как другой посетитель снимает ее на мобильный телефон посреди заведения. Также на записи не видно, говорит ли Спирс бессвязно или покидает ли ее муж заведение «в приступе ярости».

Менеджер ресторана сказал Page Six, что они не могут разглашать какую-либо информацию о визите знаменитой пары, однако один из сотрудников рассказал изданию, что нарушителем была не певица, а посетитель, который насмехался над ней, снимая видео без согласия.

Сама Спирс поделилась, что в момент инцидента была немного пьяна.

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