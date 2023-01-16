Историк моды поделился воспоминаниями о Джине Лоллобриджиде

Историк моды Александр Васильев рассказал о своих встречах с актрисой Джиной Лоллобриджидой.
«Я лично знал её и встречался с ней три раза. Это была потрясающая женщина, икона стиля, одна из самых красивых женщин ХХ века, которая прославилась и своими драматическими ролями, и потрясающими внешними данными», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, последние годы жизни актриса занималась фотографией, а из кино она ушла в 1970-е годы, поскольку решила, что роли не соответствуют величине её таланта.
«Её постоянная конкурентка Софи Лорен до сих пор жива. Они были две женщины, которые постоянно конкурировали в итальянском кино в 50—60-е годы», — добавил Васильев.
Лоллобриджида играла в десятках картин, боролась с Софи Лорен за звание самой сексуальной актрисы Италии.