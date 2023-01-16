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1 час назад

Историк моды Васильев поделился воспоминаниями о Джине Лоллобриджиде

RT на русском

Историк моды Александр Васильев рассказал о своих встречах с актрисой Джиной Лоллобриджидой.

Историк моды поделился воспоминаниями о Джине Лоллобриджиде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я лично знал её и встречался с ней три раза. Это была потрясающая женщина, икона стиля, одна из самых красивых женщин ХХ века, которая прославилась и своими драматическими ролями, и потрясающими внешними данными», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, последние годы жизни актриса занималась фотографией, а из кино она ушла в 1970-е годы, поскольку решила, что роли не соответствуют величине её таланта.

«Её постоянная конкурентка Софи Лорен до сих пор жива. Они были две женщины, которые постоянно конкурировали в итальянском кино в 50—60-е годы», — добавил Васильев.

Лоллобриджида играла в десятках картин, боролась с Софи Лорен за звание самой сексуальной актрисы Италии.

Звёзды,Александр Васильев,Софи Лорен,
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