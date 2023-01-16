Историк моды поделился воспоминаниями о Джине Лоллобриджиде

«Я лично знал её и встречался с ней три раза. Это была потрясающая женщина, икона стиля, одна из самых красивых женщин ХХ века, которая прославилась и своими драматическими ролями, и потрясающими внешними данными», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».