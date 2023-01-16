Подписчики Семенович раскритиковали ее селфи без фильтров

Селфи без фильтров показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 42-летняя певица и актриса Анна Семенович .

Знаменитость опубликовала фото, на котором появилась в бирюзово-белом наряде с глубоким декольте. На голове у Семенович повязка, фиксирующая зачесанные назад волосы. В комментариях артистка отметила, что на изображение не были наложены фильтры.