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22 минуты назад

42-летняя Анна Семенович показала селфи без фильтров

Мослента

Селфи без фильтров показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 42-летняя певица и актриса Анна Семенович.

Подписчики Семенович раскритиковали ее селфи без фильтров
Фото: МослентаМослента

Знаменитость опубликовала фото, на котором появилась в бирюзово-белом наряде с глубоким декольте. На голове у Семенович повязка, фиксирующая зачесанные назад волосы. В комментариях артистка отметила, что на изображение не были наложены фильтры.

«Фото не самое удачное», «На пенсию пора уже», «Большая такая без фотошопа», «При всем уважении, вы плохо выглядите», «Все-таки большая грудь прибавляет и возраст, и объем», «Такая отекшая и несвежая», — раскритиковали снимок некоторые пользователи сети.

Однако большинство поклонников оставили положительные комментарии и комплименты.

Звёзды,Анна Семенович,
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