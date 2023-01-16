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51 минуту назад

Главные секреты красоты восхитительной Джины Лоллобриджиды

Катя Кобышева

Она мечтала стать оперной певицей, но в какой-то момент согласилась на уговоры мамы и начала сниматься в кино. Так мир узнал актрису, которая не раз будет признана самой красивой.

Главные секреты красоты восхитительной Джины Лоллобриджиды
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Пик ее славы пришелся на 1950-60-е годы, а в 1970-е годы она начала отказываться от ролей. Объясняла это актриса просто: ей хотелось, чтобы каждая роль была лучше предыдущей, но часто получалось так, что героини были однотипными. Несмотря на то, что на экране она стала появляться меньше, для многих мужчин она оставалась самой привлекательной, а для женщин - примером для подражания.

"Рамблер" рассказывает о главных секретах красоты Джины Лоллобриджиды, которые помогали ей прекрасно выглядеть до самых преклонных лет.

Умеренность в еде

Настоящая итальянка никогда не отказывалась от настоящей итальянской пасты. Но при этом Джина Лоллобриджида не позволяла себе переедать и регулярно устраивала разгрузочные дни. По будням она ела все что вздумается, а в выходные ограничивалась сыром и мясом с апельсиновым соком на обед. На завтрак и ужин ей было достаточно воды с лимонным соком.

Лучшие роли и тайные любовники Джины Лоллобриджиды

Любовь к себе

Актриса, пережившая войну, знала цену жизни и не разменивалась по мелочам. Она всего добилась сама, честно работая, но и не забывала о том, что нужно отдыхать.

Собственный портной

Все свои наряды Джина Лоллобриджида придумывала сама и шила у портнихи. Примечательный факт - она не работала с известными модельерами, даже когда стала богатой и знаменитой.

Помада

Макияж без помады Джина Лоллобриджида не признавала. При этом говорила, что макияж должен быть естественным, имея в виду то, что он должен подчеркивать красоту, а не создавать другое лицо.

Пение

И хотя актриса не стала оперной певицей, как мечтала в детстве, пением она занималась и советовала петь всем женщинам. Поскольку это учит правильно стоять и дышать, что, конечно, самым положительным образом сказывается на общем самочувствии.

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