Звезда «Белого лотоса» рассказала о своей самооценке

61-летняя звезда «Белого лотоса» откровенно призналась, что «не очень высокого мнения о себе», потому что, несмотря на многочисленные попытки построить отношения, так и не смогла встретить подходящего человека.

Актриса недолюбливает себя также из-за того, что ее карьерные амбиции разбились о действительность. Она отметила, что в свое время приняла несколько неправильных решений при выборе проектов, из-за чего ее мечты о славе «были разбиты». Из-за этого Кулидж чувствовала себя неуверенной в себе, пребывала в затяжной депрессии, но на протяжении многих лет ее поддерживали только немногочисленные коллеги, включая Райана Мерфи, Патрика Кинга и Риз Уизерспун.