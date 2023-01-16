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50 минут назад

Звезда «Белого лотоса» рассказала о влиянии личной жизни на ее самооценку

Lenta.ru

Голливудская актриса Дженнифер Кулидж заявила, что неудачи в личной жизни и карьере оказали сильное влияние на ее самооценку. Об этом она рассказала журналистам издания Page Six.

Звезда «Белого лотоса» рассказала о своей самооценке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

61-летняя звезда «Белого лотоса» откровенно призналась, что «не очень высокого мнения о себе», потому что, несмотря на многочисленные попытки построить отношения, так и не смогла встретить подходящего человека.

«Я не нашла любовь всей моей жизни», — разочарованно пояснила Кулидж.

Актриса недолюбливает себя также из-за того, что ее карьерные амбиции разбились о действительность. Она отметила, что в свое время приняла несколько неправильных решений при выборе проектов, из-за чего ее мечты о славе «были разбиты». Из-за этого Кулидж чувствовала себя неуверенной в себе, пребывала в затяжной депрессии, но на протяжении многих лет ее поддерживали только немногочисленные коллеги, включая Райана Мерфи, Патрика Кинга и Риз Уизерспун.

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