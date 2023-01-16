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1 час назад

Певица Ирина Дубцова показала невестку своего 16-летнего сына от музыканта Романа Черницына

runews24.ru

Певица Ирина Дубцова отправилась на отдых вместе со своим 16-летним сыном Артемом. Фотографиями из поездки она поделилась в своих социальных сетях.

Дубцова показала невестку своего 16-летнего сына
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Обычно артистка предпочитает не рассказывать подписчикам подробности своей личной жизни, однако решила опубликовать несколько фотографий в социальной сети. Так выяснилось, что вместе с певицей и ее 16-летним сыном отдохнуть поехала и девушка Артема.

Под фотографией, на которой она запечатлела стоящих в обнимку сына и его девушку, она написала, что дети уже выросли.

Соцсети

Подписчики в комментариях стали писать о том, что Артем нашел себе невесту, а певица не стала этого отрицать. Она отметила, что потрясена тем, как быстро вырос ее сын и подчеркнула, что старается беречь свою невестку.

Отмечается, что избранницей Артема является 16-летняя модель по имени Анна.

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