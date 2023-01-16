Юрий Башмет смог уберечь дочь от необдуманного поступка

Народный артист СССР Юрий Башмет перенял опыт в воспитании детей от своих собственных родителей. Об этом он рассказал журналистам «Аргументов и фактов».

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Когда Башмет был юн, мама была к нему крайне снисходительна. Она не заставляла его насильно ходить на репетиции, давая возможность проявить инициативу самостоятельно. И он в ответ на такое отношение ее прекрасно проявлял.

Маэстро вспомнил, что не давил на сына, когда тот решил отказаться от музыкальной карьеры. И ведь все хорошо получилось – наследник стал успешным экономистом.