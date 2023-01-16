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1 час назад

Артист Юрий Башмет смог уберечь дочь от необдуманного поступка

Слово и Дело

Народный артист СССР Юрий Башмет перенял опыт в воспитании детей от своих собственных родителей. Об этом он рассказал журналистам «Аргументов и фактов».

Юрий Башмет смог уберечь дочь от необдуманного поступка
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Когда Башмет был юн, мама была к нему крайне снисходительна. Она не заставляла его насильно ходить на репетиции, давая возможность проявить инициативу самостоятельно. И он в ответ на такое отношение ее прекрасно проявлял.

Маэстро вспомнил, что не давил на сына, когда тот решил отказаться от музыкальной карьеры. И ведь все хорошо получилось – наследник стал успешным экономистом.

Однако с дочерью Башмета все вышло немного иначе. Она также в один момент устала от музыкальной школы и засматривалась на театр. Однако отцу удалось убедить девушку в том, что наравне с ней на рояле играют лишь немногие. Сейчас у Ксении Башмет большие достижения в музыке.

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