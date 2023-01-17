Экс-супруг Дженнифер Лопес женится на «Мисс Вселенная – 2021»

Марк Энтони уже был женат трижды. В 2000 году его супругой стала бывшая «Мисс Вселенная» Даянара Торрес, в браке у пары родились двое детей – Кристиан Энтони Муньис и Райан Энтони Муньис. Через два года после свадьбы супруги расстались. А еще через пару лет Марк женился на певице Дженнифер Лопес. В 2008 году у них родились близнецы Эмма и Максимилиан. В 2011 году брак был расторгнут. С 2014-го по 2016 год Марк был женат на Шеннон Де Лиме.