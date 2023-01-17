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1 час назад

Экс-супруг Дженнифер Лопес женится на «Мисс Вселенная – 2021»

Мир24

Экс-супруг Дженнифер Лопес – певец Марк Энтони – женится в четвертый раз. Теперь его супругой станет «Мисс Вселенная – 2021» Надя Феррейра. Девушка уже опубликовала снимок с кольцом и сообщила о помолвке, пишет «Газета.Ru».

Экс-супруг Дженнифер Лопес женится на «Мисс Вселенная – 2021»
Фото: Мир24Мир24

Энтони и Феррейра по случаю помолвки устроили вечеринку, на которую пригласили друзей и близких. Торжество прошло в одном из элитных клубов Майами.

Марк Энтони уже был женат трижды. В 2000 году его супругой стала бывшая «Мисс Вселенная» Даянара Торрес, в браке у пары родились двое детей – Кристиан Энтони Муньис и Райан Энтони Муньис. Через два года после свадьбы супруги расстались. А еще через пару лет Марк женился на певице Дженнифер Лопес. В 2008 году у них родились близнецы Эмма и Максимилиан. В 2011 году брак был расторгнут. С 2014-го по 2016 год Марк был женат на Шеннон Де Лиме.

Рекордное количество раз женился 61-летний индонезиец. Недавно он вступил в брак в 88-й раз. Знакомые Каана из-за большого количества свадеб дали ему прозвище «король Playboy».

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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