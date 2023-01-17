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1 час назад

«Я плачу ночами»: Анна Седокова рассказала о своем пути к успеху

Super.ru

За красивой жизнью, как оказалось, хватает поводов для горьких слез. Анна Седокова поведала подписчикам о своей нелегкой судьбе.

«Я плачу ночами»: Анна Седокова рассказала о своем пути к успеху
Фото: Супер.руСупер.ру

«Прежде чем осуждать кого-то или даже обсуждать, можно подумать, какой путь прошел человек и сколько у него травм случилось перед тем, как все-таки прийти в эту точку», — написала она в личном блоге.

Знаменитость призналась, что ей жилось нелегко:

«Мое детство было сложным, как и вся дальнейшая жизнь. И в ней я не только хожу в золотых платьях и пью шампанское в Париже».

Селебрити отметила, что до сих пор временами переживает минуты слабости.

«Я плачу ночами, как и все. Мне сложно, мне больно».

При этом артистка не теряет оптимизма: вытирает слезы и идет дальше. Анна уверена, что справится с любыми неприятностями; «как бы другие жестоко ни поступали», она всегда выбирает идти дальше.

Звёзды,Анна Седокова,
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