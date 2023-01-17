Решетова рассказала об общении с сыном во время его пребывания с отцом

О своем общении с трехлетним сыном Ратмиром, рожденным от экс-возлюбленного рэпера Тимати, во время пребывания мальчика с отцом рассказала в личном Telegram-канале модель Анастасия Решетова. Она отметила, что в настоящий момент вживую уже не виделась с сыном больше двух недель, а впереди предстоит еще такой же срок разлуки.