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3 часа назад

На каких диетах сидят российские звезды

Мария Каткова

Некоторые российские знаменитости часто делятся своими фотографиями из отпуска, показывая свою фигуру поклонникам. Фанаты, в свою очередь, восхищаются тем, как они держат себя в форме. Помимо спорта, звезды сидят на определенных диетах, и не секрет, что правильное питание составляет 80% успеха. О том, что едят знаменитости — в материале “Рамблера”.

На каких диетах сидят российские звезды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полина Гагарина — монодиета

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Еще на заре своей карьеры Гагарина села на определенную диету, которая помогла ей сильно похудеть. На этой диете ей удалось сбросить около 40 килограммов. Она сидела на монодиете и повторяла его каждые три дня. В первый день она питалась вареным рисом, во второй — вареную куриную грудку, в третий — овощи в сыром или обработанном виде. Однако долго на такой диете сидеть нельзя, но Гагарина не соблюдала эти рекомендации.

Сейчас на строгой диете певица уже не сидит. В ее рационе нет мучного, сладкого и фастфуда. Она ест часто и небольшими порциями и старается балансировать свое питание с помощью рыбы, мяса и овощей. Тем не менее, звезда отмечает, что если ей хочется чипсов или торта, она себе это позволяет.

Кристина Асмус — детское пюре по вечерам

Актриса весит 45 килограммов и утверждают, что свою фигуру получила благодаря тому, что в детстве занималась спортивной гимнастикой. Однако с возрастом ей стало тяжелее удерживать вес. Сама она говорит, что может поправиться на несколько килограммов, если отойдет от своего привычного рациона. Она не следует правилам, но ест действительно очень мало.

Так, она исключила из рациона все мучные продукты, лишь изредка она позволяет себе шоколад или мороженое. Жареные блюда она также не употреблят. Актриса соблюдает питьевой режим и старается пить достаточно воды. Также в ее рационе присутствует только полезная пища, а ужин она старается делать менее калорийным — вместо приема пищи употребляет фруктовое детское пюре.

Филипп Киркоров — интервальное голодание

Артист говорит, что держит себя в форме благодаря интервальному голоданию. Несмотря на слухи о его пластических операциях, он утверждает, что сбрасывает лишние килограммы с помощью диеты. Первый прием пищи происходит не раньше 12 утра, а последний — не позже 18 часов вечера. Тем не менее, диета может подразумевать разные интервалы, которые можно подбирать под себя. Во время употребления пищи можно есть абсолютно все, но все равно стоит придерживаться правильного питания.

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