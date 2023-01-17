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2 часа назад

Бойфренд Пересильд рассказал, как пережил ее роман с женатым Алексеем Учителем

Popcake.tv

Юлия Пересильд наконец-то обрела свое счастье в лице актера Михаила Тройника. Артисты не рассказывают, где познакомились и как начали свои отношения. Однако они регулярно посещают вместе светские мероприятия и признаются друг другу в любви.

Бойфренд Пересильд рассказал, как пережил ее роман с женатым
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Недавно Михаил дал интервью, в котором признался, что иногда вспоминает свои неразделенные любви в школьном возрасте. Он подчеркнул, что является очень легкоранимым и впечатлительным человеком. Кстати, судя по всему, Пересильд и Тройник познакомились на съемках картины «Вызов» Клима Шипенко. Фильм выйдет уже в этом году.

Напомним, долгое время Пересильд состояла в отношениях с женатым и взрослым режиссером Алексеем Учителем. За время своего романа, который длился несколько лет, Пересильд родила Учителю двоих детей. Первое время они не комментировали свою связь и не реагировали на слухи об их потомстве. Но позже они перестали скрывать, что дети действительно от Учителя. Сам Алексей много лет состоит в браке с другой женщиной. Она знала о его романе с Юлей, но никогда не комментировала его.

Звёзды,Клим Шипенко,Михаил Тройник,Юлия Пересильд,
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