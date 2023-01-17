Бойфренд Пересильд рассказал, как пережил ее роман с женатым

Недавно Михаил дал интервью, в котором признался, что иногда вспоминает свои неразделенные любви в школьном возрасте. Он подчеркнул, что является очень легкоранимым и впечатлительным человеком. Кстати, судя по всему, Пересильд и Тройник познакомились на съемках картины «Вызов» Клима Шипенко . Фильм выйдет уже в этом году.

Напомним, долгое время Пересильд состояла в отношениях с женатым и взрослым режиссером Алексеем Учителем. За время своего романа, который длился несколько лет, Пересильд родила Учителю двоих детей. Первое время они не комментировали свою связь и не реагировали на слухи об их потомстве. Но позже они перестали скрывать, что дети действительно от Учителя. Сам Алексей много лет состоит в браке с другой женщиной. Она знала о его романе с Юлей, но никогда не комментировала его.