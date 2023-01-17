Звезда «Ранеток» показала первые шаги дочери с неизлечимой болезнью

Летом 2021 года певица и актриса стала мамой во второй раз: в браке с третьим мужем у нее родилась дочка Ева. Лишь спустя несколько месяцев после появления малышки на свет Женя решилась рассказать о ее редком генетическом заболевании. Оказалось, девочка родилась с ахондроплазией (или карликовостью). По словам актрисы, при таком заболевании увеличить рост можно только хирургически, но они с супругом пока не готовы прибегать к таким радикальным мерам.

Помогать дочке в развитии родители стараются за счет дорогостоящих медикаментов. Недавно Женя рассказала, во сколько миллионов им обходится лечение Евы. При этом певица активно делится в личном блоге кадрами с дочкой, которая, кажется, уже успела покорить сердца всех подписчиков. В этот раз она запечатлела первые шаги малышки. Только посмотрите, как это мило!