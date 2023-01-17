Агата Муцениеце опубликовала фото в микробикини

Актриса Агата Муцениеце опубликовала фотографию в микробикини во время отдыха в Дубае. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
На новом фото 33-летняя Агата Муцениеце позировала, лежа на шезлонге на пляже в Дубае. Актриса одета в черное микробикини, а ее взгляд спрятан за солнцезащитными очками.
«Мне подружки говорили, что, если не будет фоточек в купальнике, они отпишутся и не будут со мной разговаривать», — говорится в подписи к публикации.
Подписчики Агаты Муцениеце восхитились ее внешним видом в комментариях. «Фигурка точеная», «Красивая душа в красивом теле», «Фигура порядок, все на месте!», «Красотка», «Прекрасная фигура», — писали интернет-пользователи.