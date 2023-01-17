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58 минут назад

5 актрис, которые увели чужих мужчин и не построили на этом счастья

Super.ru

Эти знаменитости увели чужих мужей и доказали существование закона бумеранга на собственном примере.

5 актрис, которые увели чужих мужчин и не построили на этом счастья
Фото: Super.ruSuper.ru

Бритни Спирс

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Многие сейчас жалеют Бритни и совсем забыли, что в прошлом она натворила много сомнительных дел. Взять хотя бы отношения с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном, которые начались, когда танцор был женат на актрисе Шар Джексон. Скажем больше: на момент интрижки Федерлайна Шар была беременна их вторым общим ребенком. Но Бритни этот нюанс не остановил. Она была так влюблена, что сама сделала предложение Кевину через три месяца после их знакомства. За такое легкомыслие Спирс дорого заплатила. Брак продлился два года, но и они не были счастливыми: муж часто гулял с друзьями, а Бритни ждала его дома. После рождения второго ребенка Федерлайн и вовсе начал изменять (передаем привет его первой жене). Бритни не стала это терпеть и подала на развод, последствия которого она расхлебывает и сейчас. Кевин отсудил у нее миллионы долларов и забрал детей, с которыми Бритни не может наладить отношения до сих пор.

Эмбер Херд

Super.ru

За скандальным расставанием Джонни Деппа и Эмбер Херд следил весь мир. Но давайте вспомним, что завязались эти отношения так же грязно, как и закончились. Джонни закрутил роман с Эмбер на съемках фильма «Ромовый дневник». На тот момент он был женат на актрисе Ванессе Паради. Они были вместе четырнадцать лет, и этот союз считался одним из самых крепких в Голливуде. Но ничто не вечно –– он тоже развалился: Депп развелся с Ванессой и через три года женился на Эмбер. Их брак продлился всего пятнадцать месяцев, а потом Херд подала на развод, обвинив бывшего супруга в домашнем насилии. После долгих судебных разбирательств актера оправдали. Но стоило ли менять счастливую и спокойную жизнь с Ванессой Паради на такие скандалы, интриги, расследования?

Дениз Ричардс

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После развода с Чарли Шином супермодель горевала недолго и быстро утешилась в объятьях гитариста Bon Jovi Ричи Самборы. На этот момент он был женат на подруге Дениз, актрисе сериала «Мелроуз Плейс» Хизер Локлир. В интервью порталу TMZ.com Дениз призналась: «Я желаю Хизер счастья и добра. Действительно, вышло как-то не очень хорошо. Но так уж получилось, тем более мы уже давно не дружим». Счастье Ричардс и Самборы было недолгим: они встречались один год, а затем то сходились, то расходились. Сейчас звезда замужем за актером Аароном Файперсом.

Анджелина Джоли

Super.ru

Ее роман с Брэдом Питтом не могут забыть многие, включая саму Анджелину. Мы помним все: их первый поцелуй на съемочной площадке «Мистера и миссис Смит», дальнейший бурный роман, слезы Дженнифер Энистон, на которой актер на тот момент был женат пять лет, красивую свадьбу Джолипиттов (так окрестила их пресса) и их громкий развод. Сейчас Брэд Питт меняет девушек как перчатки, а Джоли все не может успокоиться и активно судится с бывшим мужем. Последний раз она подала иск в октябре прошлого года, обвинив Брэда в домашнем насилии. Пожелаем Анджелине быстрее забыть эту историю и начать новую жизнь.

Актрисы, внешность которых испортил алкоголь

Сиенна Миллер

Super.ru

Она увела красавчика Джуда Лоу из семьи с тремя детьми. У актеров закрутился роман на съемках фильма «Красавчик Альфи, или Чего хотят мужчины». Джуд влюбился в Сиенну, развелся с Сейди Фрост, но жениться на Миллер так и не успел: та расторгла помолвку. Отгадайте почему? Выяснилось, что Джуд крутил любовь не только с ней одной — актер изменил ей с няней своих детей. После расставания Сиенна не извлекла урок из этих отношений и увлеклась женатым миллиардером Бальтазаром Гетти. Тот повеселился с Миллер, а потом вернулся к жене.

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