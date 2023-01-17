Экс-супруг Татьяны Булановой рассекретил молодую возлюбленную

Владислав Радимов обрел счастье с новой избранницей.
53-летняя певица Татьяна Буланова была дважды замужем. С первым супругом — музыкантом Николаем Тагриным — артистка прожила в браке тринадцать лет. В 1993 году у них родился сын Александр. Вторым мужем звезды был футболист Владислав Радимов. Знаменитости прожили в брачном союзе одиннадцать лет. Также у них есть 15-летний сын Никита.
Сейчас Буланова счастлива в отношениях с теннисистом Валерием Рудневым. Мужчина младше исполнительницы на девятнадцать лет, однако пару не смущает разница в возрасте. Более того, звезда задумывается о том, чтобы стать мамой в третий раз, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.
47-летний Владислав Радимов также нашел свое счастье с новой избранницей, которой оказалась девушка по имени Анастасия.
В своем блоге спортсмен поделился свежим снимком с возлюбленной. На фотографии пара катается на коньках во время снегопада. На заднем фоне красуется украшенная елка и разноцветные гирлянды.