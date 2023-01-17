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1 час назад

Экс-супруг Татьяны Булановой рассекретил молодую возлюбленную

WomanHit.ru

Владислав Радимов обрел счастье с новой избранницей.

Экс-супруг Татьяны Булановой рассекретил молодую возлюбленную
Фото: WomanHitWomanHit

53-летняя певица Татьяна Буланова была дважды замужем. С первым супругом — музыкантом Николаем Тагриным — артистка прожила в браке тринадцать лет. В 1993 году у них родился сын Александр. Вторым мужем звезды был футболист Владислав Радимов. Знаменитости прожили в брачном союзе одиннадцать лет. Также у них есть 15-летний сын Никита.

Сейчас Буланова счастлива в отношениях с теннисистом Валерием Рудневым. Мужчина младше исполнительницы на девятнадцать лет, однако пару не смущает разница в возрасте. Более того, звезда задумывается о том, чтобы стать мамой в третий раз, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.

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47-летний Владислав Радимов также нашел свое счастье с новой избранницей, которой оказалась девушка по имени Анастасия.

В своем блоге спортсмен поделился свежим снимком с возлюбленной. На фотографии пара катается на коньках во время снегопада. На заднем фоне красуется украшенная елка и разноцветные гирлянды.

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