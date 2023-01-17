Джулианна Мур рассказала об испорченной на всю жизнь детали лица

«Я просто разрушила мои брови. Один раз я дала им отрасти вновь, но потом снова выщипала их. С тех пор они просто не растут, поэтому мне приходится постоянно рисовать их на своем лице, — подчеркнула актриса в видео. — Кстати, я использую карандаш для блондинок, хотя многие думают, что у рыжих людей обычно рыжие брови, но такое бывает редко».