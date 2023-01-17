Экс-солистка «Тутси» показала второго мужа

Пара вместе отдыхает на Алтае.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

44-летняя певица Ирина Ортман, бывшая солистка группы «Тутси», весной 2016 года вышла замуж за сотрудника спецслужб Романа Бабкина. Артистка старается не показывать своего мужа публике.

Однако сейчас знаменитость решила сделать исключение. Ирина рассказала, что она вместе с Романом отдыхает на Алтае.

В своем блоге Ортман поделилась совместной фотографией с супругом.

«Муж разрешил выставить совместное фото. Это действительно большая редкость… Нам тут хорошо. Всем мира» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост исполнительница.

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