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2 часа назад

Экс-солистка «Тутси» Ирина Ортман показала второго мужа: «Это большая редкость»

WomanHit.ru

Пара вместе отдыхает на Алтае.

Экс-солистка «Тутси» показала второго мужа
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

44-летняя певица Ирина Ортман, бывшая солистка группы «Тутси», весной 2016 года вышла замуж за сотрудника спецслужб Романа Бабкина. Артистка старается не показывать своего мужа публике.

Однако сейчас знаменитость решила сделать исключение. Ирина рассказала, что она вместе с Романом отдыхает на Алтае.

В своем блоге Ортман поделилась совместной фотографией с супругом.

«Муж разрешил выставить совместное фото. Это действительно большая редкость… Нам тут хорошо. Всем мира» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост исполнительница.

Соцсети

Напомним, певица была замужем за бизнесменом Владимиром Перевозчиковым. В 2014 году пара решила развестись.

Звёзды,Владимир Перевозчиков,Роман Бабкин,Ирина Ортман,
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