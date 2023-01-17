Подольская и Пресняков впервые отправились на отдых вдвоем

«Ну что ж… с момента детей мы первый раз без них на Мальдивах и второй раз, в принципе, отдыхаем без наших детей. Пока не разобрались, как нам это. Но детство в наших попах заиграло. Познакомились с приятной парой из Англии и, могу в который раз сказать, что люди любят людей, а не политику. Это радует», — написала Подольская.