Подольская и Пресняков впервые отправились на отдых вдвоем

Артисты отдыхают на Мальдивах и наслаждаются обществом друг друга.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе больше 10 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана. В этом году старший сын артистов пошел в первый класс. Певица не скрывает, что воспитание детей ей дается тяжело. Однако она все равно успевает совмещать карьеру с заботой о самых близких. Семья часто улетает на отдых в теплые страны. В этот раз супруги отправились в отпуск без детей.
Накануне Владимир и Наталья прибыли на Мальдивы. Для отдыха они выбрали роскошный отель. После заселения супруги отправились в местный ресторан, чтобы пообедать. Наталья не смогла упустить шанс позагорать на берегу океана. Также пара успела прогуляться вдоль берега и даже запечатлеть романтическую вечернюю прогулку. Сейчас артисты предоставлены друг другу и наслаждаются временем проведенным вместе.
«Ну что ж… с момента детей мы первый раз без них на Мальдивах и второй раз, в принципе, отдыхаем без наших детей. Пока не разобрались, как нам это. Но детство в наших попах заиграло. Познакомились с приятной парой из Англии и, могу в который раз сказать, что люди любят людей, а не политику. Это радует», — написала Подольская.
Раньше семья путешествовала вместе с няней, которая помогала справляться с детьми. Однако однажды Наталья Подольская уволила няню, которая не соблюдала субординацию. Известно, что после вторых родов певица в скором времени вышла на работу и ей требовалась помощь няни.
«Люди, я просто прошу адекватности. Хорошо, что у меня большая семья, которая помогает в неожиданные моменты сложностей, ведь сегодня я улетела на работу. И мое наблюдение: няни и мамы — это как пешеходы и водители. Опять в поиске идеальной няни», — жаловалась Подольская в 2021 году.