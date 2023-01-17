Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
2 часа назад

Подольская и Пресняков впервые отправились на отдых без детей

New Magazine

Артисты отдыхают на Мальдивах и наслаждаются обществом друг друга.

Подольская и Пресняков впервые отправились на отдых вдвоем
Фото: New MagazineNew Magazine

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе больше 10 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана. В этом году старший сын артистов пошел в первый класс. Певица не скрывает, что воспитание детей ей дается тяжело. Однако она все равно успевает совмещать карьеру с заботой о самых близких. Семья часто улетает на отдых в теплые страны. В этот раз супруги отправились в отпуск без детей.

New Magazine

Накануне Владимир и Наталья прибыли на Мальдивы. Для отдыха они выбрали роскошный отель. После заселения супруги отправились в местный ресторан, чтобы пообедать. Наталья не смогла упустить шанс позагорать на берегу океана. Также пара успела прогуляться вдоль берега и даже запечатлеть романтическую вечернюю прогулку. Сейчас артисты предоставлены друг другу и наслаждаются временем проведенным вместе.

«Ну что ж… с момента детей мы первый раз без них на Мальдивах и второй раз, в принципе, отдыхаем без наших детей. Пока не разобрались, как нам это. Но детство в наших попах заиграло. Познакомились с приятной парой из Англии и, могу в который раз сказать, что люди любят людей, а не политику. Это радует», — написала Подольская.

Раньше семья путешествовала вместе с няней, которая помогала справляться с детьми. Однако однажды Наталья Подольская уволила няню, которая не соблюдала субординацию. Известно, что после вторых родов певица в скором времени вышла на работу и ей требовалась помощь няни.

«Люди, я просто прошу адекватности. Хорошо, что у меня большая семья, которая помогает в неожиданные моменты сложностей, ведь сегодня я улетела на работу. И мое наблюдение: няни и мамы — это как пешеходы и водители. Опять в поиске идеальной няни», — жаловалась Подольская в 2021 году.

Звёзды,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители