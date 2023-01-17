Дженнифер Лопес назвала лучший год в своей жизни

Дженнифер Лопес сейчас занимается продвижением своего нового фильма «Моя пиратская свадьба». В рамках промо-тура она побывала в гостях у телепрограммы Today, где речь зашла и об обстоятельствах её личной и семейной жизни. В частности, актриса и певица ещё раз вспомнила о том, каким замечательным был для неё 2022-й год.
«Мы сошлись, дети объединились, это, на самом деле, был своего рода эмоциональный переход», - пояснила Дженнифер. «Но в то же самое время… мечты исполнились, это был просто феноменальный год».
Весной 2022-го Лопес воссоединилась со своей «единственной» любовью – Беном Аффлеком, с которым была помолвлена 20 лет назад. Но тогда они расстались из-за неготовности к семейной жизни. В прошлом году для пары всё сложилось, как надо.
В июле они узаконили отношения в Лас-Вегасе, а в августе отметили пышную свадьбу в Джорджии с родными и друзьями.
«Лучший год, я думаю, с тех пор, как родились мои дети», - добавила Дженнифер.
У неё двое детей, 14-летние близнецы Макс и Эмме, от брака с певцом Марком Энтони. Тем временем, Аффлек вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер воспитывает троих детей – 17-летнюю Вайолет, 13-летнюю Серафину и 10-летнего Сэма.