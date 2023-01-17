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2 часа назад

СМИ: Тина Канделаки в третий раз стала мамой

WomanHit.ru

Уже известен пол малыша.

СМИ: Тина Канделаки в третий раз стала мамой
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Журналистка и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки стала мамой в третий раз. Об этом сообщает портал «Светские хроники». У 47-летней знаменитости родился сын. Мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери.

Напомним, Канделаки девять лет замужем за директором по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василием Бровко. Ранее Тина говорила, что если у них с мужем не получится зачать ребенка, то они обратятся за помощью к сурмаме.

От предыдущего брака у журналистки есть двое детей — дочь Мелания Кондрахина и сын Леонтий Кондрахин.

Звёзды,Василий Бровко,Тина Канделаки,Газпром-медиа,Ростех,
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