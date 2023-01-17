СМИ: Тина Канделаки в третий раз стала мамой

Журналистка и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки стала мамой в третий раз. Об этом сообщает портал «Светские хроники». У 47-летней знаменитости родился сын. Мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери.

Напомним, Канделаки девять лет замужем за директором по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василием Бровко. Ранее Тина говорила, что если у них с мужем не получится зачать ребенка, то они обратятся за помощью к сурмаме.