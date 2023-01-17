Валя Карнавал заявила о желании поработать с Долиной

Блогер Валя Карнавал, которая стала ведущей музыкального подкаста «Неформат», призналась Teleprogramma.pro, что была бы рада видеть в студии певицу Ларису Долину, с которой у TikTok-звезды случился конфликт на «Музыкалити».
«В связи с «Неформатом» меня часто спрашивают, пригласим ли мы в подкаст Ларису Долину. Известно, что у нас случился когда-то с ней небольшой конфликт. Знаете, нам было бы, о чем поговорить сейчас», — подчеркнула Карнавал.
Она добавила, что ей будет лестно, если Долина придет к ней на подкаст. Блогер выразила надежду, что им удастся подружиться и «найти коннект».
В 2021 году Долина и Карнавал поссорились на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «Музыкалити». Тогда народная артистка обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. Впоследствии Карнавал признавалась, что слова Долиной вызвали у нее неприязнь.