Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Валя Карнавал заявила о желании поработать с Долиной после конфликта

Газета.Ru

Блогер Валя Карнавал, которая стала ведущей музыкального подкаста «Неформат», призналась Teleprogramma.pro, что была бы рада видеть в студии певицу Ларису Долину, с которой у TikTok-звезды случился конфликт на «Музыкалити».

Валя Карнавал заявила о желании поработать с Долиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В связи с «Неформатом» меня часто спрашивают, пригласим ли мы в подкаст Ларису Долину. Известно, что у нас случился когда-то с ней небольшой конфликт. Знаете, нам было бы, о чем поговорить сейчас», — подчеркнула Карнавал.

Она добавила, что ей будет лестно, если Долина придет к ней на подкаст. Блогер выразила надежду, что им удастся подружиться и «найти коннект».

В 2021 году Долина и Карнавал поссорились на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «Музыкалити». Тогда народная артистка обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. Впоследствии Карнавал признавалась, что слова Долиной вызвали у нее неприязнь.

Звёзды,Валя Карнавал,Лариса Долина,Максим Галкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители