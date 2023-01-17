Волочкова призналась в романе с Джимом Керри

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем романе с американским актером и комедиантом Джимом Керри. Подробностями артистка поделилась на шоу "Злые языки".

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По словам Волочковой, однажды Джим Керри прилетел из США на ее выступление в постановке "Жизель" в Большом театре. После спектакля балерина показала актеру Воробьевы горы.

Стоит отметить, что в то время балерина состояла в отношениях с Сулейманом Керимовым, поэтому роман с Керри начался только после разрыва Керимовым:

"Это серьезная любовь моей жизни. Он мне очень-очень нравился. Если с Сулейманом была реальная любовь, то Джим Керри – это прекрасные романтические отношения".

Близко Волочкова и Керри стали общаться во время гастролей танцовщицы в Америке.