Волочкова призналась в романе с Джимом Керри

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем романе с американским актером и комедиантом Джимом Керри. Подробностями артистка поделилась на шоу "Злые языки".
По словам Волочковой, однажды Джим Керри прилетел из США на ее выступление в постановке "Жизель" в Большом театре. После спектакля балерина показала актеру Воробьевы горы.
Стоит отметить, что в то время балерина состояла в отношениях с Сулейманом Керимовым, поэтому роман с Керри начался только после разрыва Керимовым:
"Это серьезная любовь моей жизни. Он мне очень-очень нравился. Если с Сулейманом была реальная любовь, то Джим Керри – это прекрасные романтические отношения".
Близко Волочкова и Керри стали общаться во время гастролей танцовщицы в Америке.