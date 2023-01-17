Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о романе с актером Джимом Керри

Мария Иглина

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем романе с американским актером и комедиантом Джимом Керри. Подробностями артистка поделилась на шоу "Злые языки".

Волочкова призналась в романе с Джимом Керри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Волочковой, однажды Джим Керри прилетел из США на ее выступление в постановке "Жизель" в Большом театре. После спектакля балерина показала актеру Воробьевы горы.

"Могу себе позволить": раскрыты траты Волочковой на отпуск

Стоит отметить, что в то время балерина состояла в отношениях с Сулейманом Керимовым, поэтому роман с Керри начался только после разрыва Керимовым:

"Это серьезная любовь моей жизни. Он мне очень-очень нравился. Если с Сулейманом была реальная любовь, то Джим Керри – это прекрасные романтические отношения".

Близко Волочкова и Керри стали общаться во время гастролей танцовщицы в Америке.

Ранее Карпович рассказала об отношениях с новой семьей Прилучного.

Звёзды,Сулейман Керимов,Джим Керри,Анастасия Волочкова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители