Звезда «Постучись в мою дверь» поделился горячим фото

Бесконечные серии хита «Постучись в мою дверь» давно подошли к концу, а брутальный красавчик Бюрсин (знакомый большинству как Серкан Болат) продолжает носить звание главного турецкого краша. Хотя у нас и своих фигуристых холостяков хватает, мы все же не смогли пройти мимо снимка актера, сделанного во время занятий спортом.

Фото: Super.ru Super.ru

35-летний Керем поделился горячим фото из спортзала. Образ турецкого красавца оказался, мягко говоря, необычным: в руках у него была кувалда, на голове — шапка, на лице — отросшая щетина, а на теле — обтягивающая майка (но ее все равно что и не было). Суровый кадр явно был сделан актером с целью продемонстрировать прекрасную спортивную форму. И, должны признать, ему это удалось.

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