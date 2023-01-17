Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
58 минут назад

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин поделился горячим фото из спортзала

Super.ru

Бесконечные серии хита «Постучись в мою дверь» давно подошли к концу, а брутальный красавчик Бюрсин (знакомый большинству как Серкан Болат) продолжает носить звание главного турецкого краша. Хотя у нас и своих фигуристых холостяков хватает, мы все же не смогли пройти мимо снимка актера, сделанного во время занятий спортом.

Звезда «Постучись в мою дверь» поделился горячим фото
Фото: Super.ruSuper.ru

35-летний Керем поделился горячим фото из спортзала. Образ турецкого красавца оказался, мягко говоря, необычным: в руках у него была кувалда, на голове — шапка, на лице — отросшая щетина, а на теле — обтягивающая майка (но ее все равно что и не было). Суровый кадр явно был сделан актером с целью продемонстрировать прекрасную спортивную форму. И, должны признать, ему это удалось.

Super.ru

Заметно, что Бюрсин проводит уйму времени в зале. Хотя оно и понятно: раньше все часы уходили на съемки сериала. Считаем, что такие формы зря пропадать не должны, поэтому актер просто обязан продемонстрировать их в новой картине!

Звёзды,Керем Бюрсин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители