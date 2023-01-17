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1 час назад

Актриса Анастасия Цветаева рассказала об издевательствах отчима

Мария Иглина

Актриса и популярный блогер Анастасия Цветаева, которая рассказывает в своем блоге о жизни в Израиле с мужем и детьми. Артистка всегда честно отвечает на вопросы подписчиков, в том числе о личной жизни. Однако тему о своих родителях Цветаева всячески избегала. И, совсем недавно, актриса сделала в социальных сетях признание.

"Держал в сексуальном рабстве": Цветаева об издевательствах отчима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я – жертва домашнего насилия и абьюза. С 6 до 12 лет (с перерывами на отъезды к бабушкам) мой отчим издевался надо мной, держал меня в сексуальном рабстве и морально уничтожал. Моя мать все это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара", – призналась актриса.

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Цветаева также предположила, что ее мать сама была жертвой своего мужа-абьюзера, однако это ее не оправдывает. Актриса попросила подписчиков раз и навсегда закрыть вопросы про родителей:

"Родителей у меня нет. Есть биологическая мать, которая меня произвела на свет и затем отдала на растерзание своему мужу, извращенцу и психопату. И которая не удостоила меня своим общением с тех пор, пока я окончательно сбежала из дома в 12 лет, переехав жить к бабушке. И был папа, который умер, когда мне было 4 года".

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Звёзды,Анастасия Цветаева,
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