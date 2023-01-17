"Держал в сексуальном рабстве": Цветаева об издевательствах отчима

"Родителей у меня нет. Есть биологическая мать, которая меня произвела на свет и затем отдала на растерзание своему мужу, извращенцу и психопату. И которая не удостоила меня своим общением с тех пор, пока я окончательно сбежала из дома в 12 лет, переехав жить к бабушке. И был папа, который умер, когда мне было 4 года".