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3 часа назад

Айза Анохина задумала торговать одеждой с AliExpress

Lenta.ru

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина (Долматова) задумала торговать одеждой с AliExpress на рынке США. Соответствующая информация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Айза Анохина задумала торговать одеждой с AliExpress
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Анохина рассказала, что собирается создать свой онлайн-магазин для перепродажи одежды из Китая. По словам предпринимательницы, ассортимент будет рассчитан на американских граждан, у которых, по ее мнению, выше покупательная способность.

«Я много слышала, что с AliExpress перепродают и делают бизнес, однако реально считала, что там только плохое качество. Но! Надо знать поставщиков и есть схема выбора и отсмотра товаров, о ней я узнала сегодня», — заявила блогерша.

Также она добавила, что поставщики с AliExpress будут напрямую отправлять клиентам заказы, бесплатная доставка которых займет две-три недели.

В мае сообщалось, что Анохина закрыла свой салон красоты «Ай-лаб» на Поклонной улице в Москве из-за финансовых трудностей после пандемии COVID-19 и санкций. Она отметила, что проблемы начались еще во время пандемии, но введенные в отношении России санкции сделали невозможным продолжение бизнеса.

Звёзды,Айза Анохина,
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