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45 минут назад

Дженнифер Лопес рассказала о пережитом перед свадьбой психическом расстройстве

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес пережила психическое расстройство, а именно посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), перед тем, как выйти замуж за актера Бена Аффлека. Об этом пишет Page Six.

Лопес рассказала о пережитом перед свадьбой психическом расстройстве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поскольку предыдущая помолвка пары не состоялась, певица продолжала спрашивать себя, неужели они пытаются второй раз связать себя узами брака. «Мы были так счастливы, и, конечно, это стоило того, но свадьба была таким стрессом», — вспоминает исполнительница.

Она также отметила, что их свадьба в Лас-Вегасе в июле 2022 года была идеей Аффлека. «Однажды Бен просто сказал: "Черт возьми, давай просто поедем в Вегас и поженимся сегодня вечером. Иди на репетицию. Когда ты вернешься, я все устрою"», — рассказала Лопес.

Ранее Джей Ло рассказала о переменах во взглядах на любовь и в быту после свадьбы с Аффлеком. Пара сыграла свадьбу спустя почти двадцать лет после отмены своей первой помолвки.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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