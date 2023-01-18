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56 минут назад

Виктория Боня рассказала об обморожении пальцев при восхождении на гору

Газета.Ruиещё 1

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в Telegram-канале о трудностях, с которыми столкнулась при восхождении на гору Охос дель Саладо в Чили.

Боня рассказала об обморожении пальцев при восхождении на гору
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Боня призналась, что для нее восхождение было тяжелым. Ведущей было сложнее, чем взбираться на гору Манаслу. По ее словам, «все пошло не по плану». Блогерша объяснила, что прогадала с выбором обуви. Из-за этого у нее случилось обморожение пальцев на ногах.

«Через час хода уже замерзли пальцы. Мне говорили, что может солнце выйдет, потеплеет, но нифига. Еще часа два шла, но поняла, что уже пальцы ног не чувствую и приняла решение развернуться обратно с высоты примерно 6,130 м», — рассказала Боня.

Ведущая отметила, что считает решение развернуться верным. Она назвала свои безопасность и здоровье главным приоритетом. Блогерша поблагодарила поклонников за поддержку.

Ранее Боня пожаловалась на плохое самочувствие при восхождении на гору.

Звёзды,Виктория Боня,
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