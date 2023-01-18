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18 января

51-летняя ведущая снялась в халате на голое тело

Lenta.ru

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась откровенным роликом из своего дома в Лондоне и восхитила фанатов. Пост она опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя ведущая снялась в халате на голое тело
Фото: Lenta.ruLenta.ru

51-летняя знаменитость снялась в собственной ванной комнате в банном халате белого цвета, демонстрируя части голого тела.

На размещенных кадрах телезвезда позирует перед камерами, приподнимая волосы. На лице Холден присутствует макияж в нюдовых оттенках, а от аксессуаров она отказалась.

Lenta.ru

Подписчики восхитились внешним видом ведущей в комментариях под публикацией. «Вау», «Красотка», «Выглядишь чудесно», «Лучшая», «Просто топ», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные поклонники.

Звёзды,Аманда Холден,
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