51-летняя ведущая снялась в халате на голое тело

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась откровенным роликом из своего дома в Лондоне и восхитила фанатов. Пост она опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).