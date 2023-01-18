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2 часа назад

Марго Робби спровоцировала слухи о разводе

Inc-Newsиещё 1

Поклонники обратили внимание на отсутствие в гардеробе звезды одного очень важного аксессуара.

Марго Робби спровоцировала слухи о разводе
Фото: Inc-NewsInc-News

В рамках продвижения фильма «Вавилон» со своим участием актриса Марго Робби сейчас много путешествует по миру.

Недавно она побывала в Сиднее, где по прибытию в аэропорт ее окружили журналисты и фанаты.

Уже тогда многие обратили внимание на отсутствие на ее руке обручального кольца. Немного позднее, уже в ходе прямого телеэфира это украшение так же у знаменитости отсутствовало.

На этом фоне поклонники заволновались на тему – все ли в порядке в отношения актрисы и ее супруга Торма Акерли, и не собираются ли они тайком развестись?

Но нашлись и те, кто вспомнил давние слова Робби о том, что она больше всего на свете боится потерять обручальное кольцо, и поэтому часто снимает его во время работы и прячет в надежном месте. Так что, на этот раз «дым» может оказаться без «огня»?

Звёзды,Марго Робби,
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