Марго Робби спровоцировала слухи о разводе

Поклонники обратили внимание на отсутствие в гардеробе звезды одного очень важного аксессуара.

Фото: Inc-News Inc-News

В рамках продвижения фильма «Вавилон» со своим участием актриса Марго Робби сейчас много путешествует по миру.

Недавно она побывала в Сиднее, где по прибытию в аэропорт ее окружили журналисты и фанаты.

Уже тогда многие обратили внимание на отсутствие на ее руке обручального кольца. Немного позднее, уже в ходе прямого телеэфира это украшение так же у знаменитости отсутствовало.

На этом фоне поклонники заволновались на тему – все ли в порядке в отношения актрисы и ее супруга Торма Акерли, и не собираются ли они тайком развестись?