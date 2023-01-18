Появились первые фото Селены Гомес с ее новым бойфрендом

У вчерашних заявлений западной прессы о романе 30-летней Селены Гомес и 33-летнего музыканта The Chainsmokers Эндрю Таггарта сегодня появились железобетонные доказательства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Новоиспеченную пару папарацци подловили в нью-йоркском боулинге The Gutter и устроили им фотосессию.

Горячий эксклюзив публикует издание Page Six и, ссылаясь на источник, пишет, что Селена и Эндрю «целовались как подростки» и не могли оторваться друг от друга.

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Но, кажется, счастью на личном фронте Селены Гомес рады не все. Экс-возлюбленная Эндрю Таггарта Ева Джобс на фоне сообщений о новом романе бывшего возлюбленного удалила свой аккаунт в Инстаграме (запрещен в РФ).