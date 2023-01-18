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2 часа назад

Рэпер MiyaGi и его жена снова стали родителями после гибели годовалого сына

Super.ru

В Сети поздравляют рэпера Азамата Кудзаева (творческий псевдоним MiyaGi) с рождением сына. Радостная новость появилась в официальном аккаунте бойцовского клуба «Восток» в Инстаграме. Сам музыкант пока никак не прокомментировал событие.

Рэпер MiyaGi и его жена снова стали родителями после гибели годовалого сына
Фото: Super.ruSuper.ru

Поклонники Азамата безумно рады за него и наперебой поздравляют музыканта в комментариях под постом. В 2017 году в семье MiyaGi произошла трагедия: погиб полуторагодовалый первенец семейной пары. Ребенок упал с девятого этажа. В квартире в тот момент находилась супруга рэпера, которая вышла из кухни на короткое время. Окно было открыто в режиме проветривания, однако, когда ребенок начал дергать за ручку, оно распахнулось.

Спустя три года после трагедии, в 2020 году, у Азамата и Илоны родилась дочь.

Звёзды,Азамат Кудзаев,
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