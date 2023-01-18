Инстасамка рассказала, за что получила миллион долларов

Пока общественные деятели настойчиво пытаются «отменить» Инстасамку, направляя письма о ее безнравственности самому президенту, Дарья Зотеева (настоящее имя артистки) наслаждается солнцем в Дубае и планирует выступления в России. Как оказалось, дела на чужбине у исполнительницы идут очень даже неплохо. В интервью, вышедшем на YouTube-канале «Че каво», 22-летняя звезда раскрыла все карты и подробно рассказала о своем заработке.

Фото: Super.ru Super.ru

Итак, прайс-лист получается очень даже нескромный. По словам Дарьи, рекламный пост у нее в сторис в Инстаграме (запрещен в РФ) стоит 15 тысяч долларов (больше миллиона рублей), реклама сообществ в «Телеграме» — 150 тысяч рублей, продвижение личных блогов — 300 тысяч рублей, а брендов — до 800 тысяч рублей.

Ценник на выступления Инстасамки тоже кусается. За 30-минутный концерт на частном мероприятии девушка берет пять миллионов рублей, а вот за концерт, организованный самостоятельно, она получает около миллиона рублей в маленьких городах и от пяти миллионов — в крупных (Москва, Санкт-Петербург). Не будем забывать и про интеграции: Дарья призналась, что за участие в некоторых клипах ей платили по 13 и даже 20 миллионов рублей. Ну а вишенкой на торте стал аванс за будущие треки, который девушка получила в прошлом году: его сумма составила миллион долларов, или 68 миллионов рублей!