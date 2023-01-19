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1 час назад

Дочь Екатерины и Александра Стриженовых объявила о помолвке

WomanHit.ruиещё 1

Александра получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного почти месяц назад.

Дочь Стриженовых объявила о помолвке
Фото: WomanHitWomanHit

Дочь актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой и актера Александра Стриженова, 22-летняя Александра, выходит замуж. Подробности девушка рассказала в своем личном блоге.

Александра Стриженова поделилась серией совместных снимков со своим женихом. Им являтеся молодой человек по имени Антон. В 2020 году он окончил бакалавриат юридического факультета.

«Если честно — уже почти месяц как „Я сказала да“. Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместая жизнь» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила под постом Александра.

Напомним, дочь Екатерины и Александра окончила в прошлом году факультет журналистики МГУ с красным дипломом. Сейчас девушка учится в МГИМО на факультете международного бизнеса и делового администрирования.

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