Дочь Стриженовых объявила о помолвке

Александра получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного почти месяц назад.

Фото: WomanHit WomanHit

Дочь актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой и актера Александра Стриженова, 22-летняя Александра, выходит замуж. Подробности девушка рассказала в своем личном блоге.

Александра Стриженова поделилась серией совместных снимков со своим женихом. Им являтеся молодой человек по имени Антон. В 2020 году он окончил бакалавриат юридического факультета.

«Если честно — уже почти месяц как „Я сказала да“. Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместая жизнь» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила под постом Александра.