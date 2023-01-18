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53 минуты назад

Лолита Милявская показала 80-летнюю маму и особенную дочь

WomanHit.ru

Родительница артистки отпраздновала свой день рождения.

Лолита Милявская показала 80-летнюю маму и особенную дочь
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Певица Лолита Милявская рассказала, что ее мама отмечает юбилей. Подробностями артистка поделилась в личном аккаунте.

Исполнительница добавила, что ее родственнице исполнилось 80 лет. В честь праздника Лолита показала именинницу и свою особенную дочь Еву.

«Бабуля кричит, что вот, мама с дочкой. А эта бабуля — хипстер настоящий. Вот я с Евкой, а она в моей шапке, и это офигенно. И мой ребенок меня гладит, и это круто…» — заявила в ролике знаменитость.

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Поклонники Милявской отметили, что ее мама выглядит превосходно. «Не фига себе, как выглядит ваша мать», «Не выглядит на свой возраст», «Да ей не больше 50 лет», «Мама просто шикарна» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали они в комментариях.

Звёзды,Лолита Милявская,
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