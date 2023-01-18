Лолита Милявская показала 80-летнюю маму и особенную дочь

Родительница артистки отпраздновала свой день рождения.
Певица Лолита Милявская рассказала, что ее мама отмечает юбилей. Подробностями артистка поделилась в личном аккаунте.
Исполнительница добавила, что ее родственнице исполнилось 80 лет. В честь праздника Лолита показала именинницу и свою особенную дочь Еву.
«Бабуля кричит, что вот, мама с дочкой. А эта бабуля — хипстер настоящий. Вот я с Евкой, а она в моей шапке, и это офигенно. И мой ребенок меня гладит, и это круто…» — заявила в ролике знаменитость.
Поклонники Милявской отметили, что ее мама выглядит превосходно. «Не фига себе, как выглядит ваша мать», «Не выглядит на свой возраст», «Да ей не больше 50 лет», «Мама просто шикарна» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали они в комментариях.