Мадонна снялась для обложки Vanity Fair

Американская поп-исполнительница Мадонна появилась на обложке Vanity Fair и дала большое интервью по случаю грядущего международного тура к 40-летию карьеры.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

64-летняя Мадонна стала героиней февральского номера итальянской версии журнала Vanity Fair. За съемку отвечали фотографы Луиджи Мурену и Янго Хензи, а за образы певицы — стилистка Би Акерлунд.

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В интервью Vanity Fair Мадонна, накануне объявившая о мировом турне, подытожила, чего ей стоила ее карьера. «Недостаток отдыха, отказ от безопасности, прекращение всякого расслабления, прощание с комфортной жизнью, недосып, ноль спокойствия, невозможность проводить время с любимыми людьми. Это была цена, которую я решила заплатить. И сразу скажу: я заплатила до последней копейки», — заявила она.

На вопрос о том, как она относится к критике со стороны католической церкви, Мадонна ответила: «Проблема в них, а не во мне. Кто бы ни напал на меня, он лицемер». «Я верю в идею чего-то большего, высшего, чего-то метафизического, что вне нас, но что держит нас всех вместе», — рассказала она о своих отношениях с Богом и религией.

Мадонна призналась, что ей непросто дается воспитание детей. «Мануала никто не дает. Вы должны учиться на своих ошибках. Это работа, которая занимает много времени. И это утомительно, потому что никогда не бывает отдыха, — объяснила она. — Расти с такой матерью, как я, — это вызов».

Что касается романтических отношений, Мадонна подчеркнула, что ей важна «избирательная близость» с партнером. «Когда вы разговариваете с кем-то и чувствуете, что говорите на одном языке. Когда вы видите мир одинаково. Мне очень трудно влюбиться. Но, в конце концов, я всегда влюбляюсь в творческих людей», — отметила она.

«Меня пугает мысль о жизни в обществе, где нельзя свободно выражать свою индивидуальность или свои мысли. Мне кажется, что люди все больше боятся высказывать свое мнение, быть аутентичными. Это как жить в одной из этих кровавых антиутопий. Проблема в том, что эти сценарии, похоже, стали реальностью», — заключила Мадонна.