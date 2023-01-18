8 знаменитостей, которые забыли, что им нужно стареть

Иногда кажется, что некоторые звезды все-таки нашли эликсир вечной молодости или волшебную таблетку, которая помогла им законсервироваться. Иначе мы не можем объяснить, почему эти селебрити не знают слов «морщины» и «старение». Ладно, все-таки можем: читайте об актерах и музыкантах, которые поделились своими способами борьбы со временем.

Фото: Super.ru Super.ru

Рената Литвинова, 56 лет

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Как говорит актриса, главный секрет ее молодости вовсе не секрет. Ее бьюти-рутина включает диету, регулярный спорт — порой даже через силу и «не хочу» — и почти ежедневную криосауну. А свежей по утрам помогают оставаться бьюти-ритуалы: светотерапия специальным девайсом, тканевые патчи (звезда использует их в том числе и на руках) и с десяток любимых баночек для увлажнения кожи.

Джаред Лето, 51 год

Иногда кажется, что актера в двадцать лет укусил вампир — других причин, по которым он мог остаться таким юным, почти нет. Джаред развеивает флер тайны и объясняет: все сводится лишь к веганской диете и хорошему сну. Но музыкант явно лукавит, ведь без спорта сохранять такой пресс совершенно невозможно.

Валерия, 54 года

Очень хочется сказать, что достичь таких роскошных результатов можно, просто лежа на кушетке у косметолога, но, увы, нет. В дело вновь вступают питание и спорт: певица тщательно следит за пищей, которую ест, и не забывает о разнообразных тренировках –– от растяжки до силовых упражнений. В результате Валерия выглядит так, будто замерла в своих тридцати.

Дженнифер Лопес, 53 года

Актерство, музыка, материнство, отношения — звезда успевает абсолютно все и находит минуты на борьбу со временем. В насыщенном графике главный приоритет у здорового сна — до 10 часов, если это удается. К привычным тренировкам звезда добавляет много воды и... медитации. Но еще очень приятно слышать искреннее признание Джей Ло: она благодарна маме и бабушке за гены, которые подарили такую хорошую кожу. Да, наследственность играет роль!

Томас Сэнгстер, 32 года

Конечно, 32 года –– это молодость, но актер выглядит не просто юным, а буквально подростком. Том устал выслушивать однотипные вопросы репортеров и честно говорит, что за его образом нет ничего, кроме удачной комбинации генов. Хотим поскорее увидеть, каким он станет через двадцать лет!

Ирина Круг, 46 лет

Ирина, как хорошее вино, с возрастом стала только краше. Кажется, она стареет наоборот: с каждым годом выглядит все лучше и лучше. «Спасибо» певица говорит жесткой диете, исключающей переработанные продукты вроде колбас и консервов, и хорошему сну.

МакSим, 39 лет

Несмотря на тяжелое и кропотливое восстановление после болезни, певица все еще замечательно выглядит. Тут, как говорится в одном из ее треков, «секретов нет, секретов нет-нет». За подтянутую фигуру и блестящие глаза отвечают регулярный спорт и... отсутствие ограничений в еде. Марина рассказывает, что ест то, что хочет, и не следит за калориями.

Шакира, 45 лет