Дженнер показала грудь на фоне расставания с Скоттом

Бизнесвумен и звезда реалити Кайли Дженнер поделилась с подписчиками личного блога новыми откровенными снимками.
На фотографиях 26-летняя Кайли Дженнер позирует в черном атласном бюстгальтере, демонстрируя подписчикам свои формы.
«Не будь чертовски грубым», — подписала фотографии Кайли Дженнер.
Подписчики звезды разделились на два лагеря. Одни решили, что новым постом Кайли дает понять бывшему бойфренду Трэвису Скотту, кого он потерял. В то время, как другие считают, что пост Дженнер адресован ее старшей сестре Ким Кардашьян. На днях сестры повздорили: Кайли выложила в блоге серию снимков в платье от бренда Skims, принадлежащего Ким, но не отметила официальную страницу марки на фото. Кардашьян обратилась к сестре с просьбой сделать это в комментариях, но Дженнер ее проигнорировала.
В конце декабря таблоиды стали писать о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались. Причиной для разговоров стало то, что новогодние каникулы влюбленные провели по отдельности. В начале января источник из близкого окружения звезд подтвердил, что Трэвис и Кайли больше не живут вместе.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер сравнила себя и 4-летнюю дочь на детских фото.