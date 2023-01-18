Дженнер показала грудь на фоне расставания с Скоттом

Подписчики звезды разделились на два лагеря. Одни решили, что новым постом Кайли дает понять бывшему бойфренду Трэвису Скотту, кого он потерял. В то время, как другие считают, что пост Дженнер адресован ее старшей сестре Ким Кардашьян. На днях сестры повздорили: Кайли выложила в блоге серию снимков в платье от бренда Skims, принадлежащего Ким, но не отметила официальную страницу марки на фото. Кардашьян обратилась к сестре с просьбой сделать это в комментариях, но Дженнер ее проигнорировала.