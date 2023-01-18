62-летний Духовны появился на публике с возлюбленной вдвое младше

Американский актер Дэвид Духовны, известный ролью в сериале «Блудливая Калифорния», появился на публике с возлюбленной вдвое младше себя. Об этом сообщает Daily Mail.

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В минувший вторник, 17 января, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась премьера фильма «Что за люди». Дэвид Духовны, сыгравший в картине, посетил мероприятие. Компанию 62-летнему звезде «Блудливой Калифорнии» составила его 29-летняя возлюбленная Моник Пендлберри. Девушка младше актера более чем вдвое.

О романе Дэвида Духовны и Моник Пендлберри впервые стало известно в 2017 году.

С 1997 по 2014 год Дэвид Духовны состоял в официальном браке с актрисой Теа Леони. У бывших супругов есть двое детей: 23-летняя дочь Маделейн Вест и 20-летний сын Кид Миллер.