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2 часа назад

62-летний Дэвид Духовны появился на публике с возлюбленной вдвое младше себя

Газета.Ru

Американский актер Дэвид Духовны, известный ролью в сериале «Блудливая Калифорния», появился на публике с возлюбленной вдвое младше себя. Об этом сообщает Daily Mail.

62-летний Духовны появился на публике с возлюбленной вдвое младше
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший вторник, 17 января, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась премьера фильма «Что за люди». Дэвид Духовны, сыгравший в картине, посетил мероприятие. Компанию 62-летнему звезде «Блудливой Калифорнии» составила его 29-летняя возлюбленная Моник Пендлберри. Девушка младше актера более чем вдвое.

О романе Дэвида Духовны и Моник Пендлберри впервые стало известно в 2017 году.

С 1997 по 2014 год Дэвид Духовны состоял в официальном браке с актрисой Теа Леони. У бывших супругов есть двое детей: 23-летняя дочь Маделейн Вест и 20-летний сын Кид Миллер.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Дэвид Духовны ответил на вопрос о готовности вернуться к роли агента Малдера.

Звёзды,Дэвид Духовны,
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