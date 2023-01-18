Билли Айлиш пожаловалась в полицию на навязчивого поклонника

Слишком настырные фанаты уже не впервые преследуют знаменитость.

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Певица Билли Айлиш написала заявление в правоохранительные органы с требованием оградить ее и ее семью от настойчивого внимания некоего Кристофера Андерсона.

По словам знаменитости, за последние несколько недель 39-летний фанат десятки раз за день звонил на все ее телефоны, неоднократно вламывался в лос-анджелесскую резиденцию отца исполнительница в поисках кумира, и постоянно умолял ее о свидании.

Отец Билли, Патрик О'Коннелл подтвердил, что в последнее время вся их семья потеряла сон и покой из-за поклонника его дочери. При этом, как утверждает мужчина, в полиции их заявление приняли лишь с пятой попытки, пообещав провести расследование.

В звездной жизни Билли Айлиш подобная история случается не впервые. В последний раз подобное было в 2020 году, когда она через суд добилась трехлетнего запрета на приближение к себе в отношении другого навязчивого поклонника — Пренелла Руссо.