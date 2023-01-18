Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта стал художником

Приемный сын американских актеров и бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта стал художником. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации издания, 19-летний Пакс Тьен Джоли-Питт взял себе псевдоним Embtto и собирается представить свои работы на художественной выставке в Тель-Авиве. Сообщается, что Джоли-Питт работает в смешанной технике, используя цифровой и традиционный форматы.

Источники называют работы сына артиста «абстрактными», а также подчеркивают, что его картины не представлены в формате NFT.

Питт и Джоли поженились в 2014 году, свой роман они подтвердили в 2006-м. В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод. Поводом для расставания с Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил своего старшего сына Мэддокса.

У Питта и Джоли трое приемных детей — Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у экс-супругов трое биологических детей — Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

В начале января стало известно, что Брэд Питт планирует «сделать шаг назад» от Голливуда после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment.