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53 минуты назад

Ким Кардашьян публично отомстила Кайли Дженнер после ссоры в соцсетях

Газета.Ruиещё 3

Модель и бизнесвумен Ким Кардашьян нашла способ отомстить своей сестре, модели Кайли Дженнер, после ссоры. Видео она поделилась в социальных сетях.

Кардашьян публично отомстила Дженнер после ссоры в соцсетях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ким Кардашьян опубликовала новое видео в своем TikTok-аккаунте и показала, как пользуется косметикой Kylie Cosmetics, — брендом ее сестры Кайли Дженнер. В ролике блогер нанесла неровным слоем большое количество тонального крема на лицо. Затем она закрасила брови черным карандашом, нанесла консилер в форме треугольников под глаза и повторила действие на губах.

Оказалось, что это был ответ Ким Кардашьян на недавнюю ссору с Кайли Дженнер. Блогер снялась в платье бренда SKIMS, а Ким Кардашьян попросила отметить аккаунт бренда. В ответ ее сестра написала: «Я взяла это платье в доме родителей, почему я должна продвигать твой бренд?». В итоге между звездами произошла публичный конфликт.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер показала грудь на фоне расставания с Трэвисом Скоттом.

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