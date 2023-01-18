Лопес должна была целоваться с Мадонной и Спирс на MTV VMA

Дженнифер Лопес заявила, что должна была целоваться с Мадонной и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards 2003. Об этом она рассказала в интервью E!News.

По словам Дженнифер Лопес, она должна была принимать участие в перфомансе Мадонны и Бритни Спирс на MTV VMA в 2003 году. Однако, поскольку на тот момент она была занята на съемках фильма, ее заменили Кристиной Агилерой.