Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
2 часа назад

Лопес заявила, что должна была целоваться с Мадонной и Спирс на MTV VMA в 2003 году

Газета.Ru

Дженнифер Лопес заявила, что должна была целоваться с Мадонной и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards 2003. Об этом она рассказала в интервью E!News.

Лопес должна была целоваться с Мадонной и Спирс на MTV VMA
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Дженнифер Лопес, она должна была принимать участие в перфомансе Мадонны и Бритни Спирс на MTV VMA в 2003 году. Однако, поскольку на тот момент она была занята на съемках фильма, ее заменили Кристиной Агилерой.

"Я снималась в фильме в Канаде и встретилась с Мадонной и Бритни. Я не могла отказаться от съемок в фильме, поэтому они попросили Кристину сделать это. Я большой фанат Мадонны, всегда им была", — заявила Лопес.

Звёзды,Дженнифер Лопес,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители