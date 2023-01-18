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38 минут назад

Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега в платье с открытой спиной пришла на шоу Saint Laurent

Газета.Ru

Актриса Дженна Ортега, известная ролью Уэнсдей Аддамс в одноименном сериале, пришла на шоу Saint Laurent в платье с открытой спиной. Соответствующие снимки публикует фотобанк Getty Images.

Звезда "Уэнсдей" в платье с открытой спиной пришла на шоу Saint Laurent
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший вторник, 17 января, в Париже прошел показ мужской коллекции Saint Laurent Fall 2023. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Дженна Ортега. 20-летняя звезда сериала «Уэнсдей» появилась на публике в черном платье авторства Энтони Вакарелло с капюшоном и открытой спиной. Образ дополнили массивные браслеты, а также туфли с открытым носом на платформе и каблуке. Визажисты сделали актрисе макияж с подведенной черной подводкой слизистой обоих век и нюдовой помадой на губах.

Помимо Дженны Ортеги, на показе присутствовали другие актеры сериала «Уэнсдей» — Перси Ханс Уайт и Джорджи Фармер, а также звезда новой «Сплетницы» Эван Мок и Хлоя Черри из «Эйфории».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Дженна Ортега вышла на красную дорожку «Золотого глобуса» в новом имидже.

Звёзды,Дженна Ортега,
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