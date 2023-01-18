Кока и Краймбрери заявили, что ищут мужей

Звезды вместе проводят время в Мексике.
26-летняя певица Клава Кока и 30-летняя исполнительница Мари Краймбрери отдыхают в Мексике. Артистки делятся в личных блогах кадрами со своего отпуска. Так, звезды выложили видео во время морской прогулки. Кока и Краймбрери показали себя в купальниках во время того, как они нежились на яхте.
«Я ищу Клаве мужа. — А я ищу Мари мужа. — Я устала спонсировать Клаву. Пишите нам в директ по поводу друг друга, дадим инструкцию, чтоб уже наверняка. Пацаны, после этого свидания я понимаю, как дорого обходится Клава. Я ухожу в сторону. Ищу достойную замену», — заявили знаменитости.