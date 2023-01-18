Кока и Краймбрери заявили, что ищут мужей

26-летняя певица Клава Кока и 30-летняя исполнительница Мари Краймбрери отдыхают в Мексике. Артистки делятся в личных блогах кадрами со своего отпуска. Так, звезды выложили видео во время морской прогулки. Кока и Краймбрери показали себя в купальниках во время того, как они нежились на яхте.