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51 минуту назад

Клава Кока и Мари Краймбрери заявили, что ищут мужей

WomanHit.ruиещё 1

Звезды вместе проводят время в Мексике.

Кока и Краймбрери заявили, что ищут мужей
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

26-летняя певица Клава Кока и 30-летняя исполнительница Мари Краймбрери отдыхают в Мексике. Артистки делятся в личных блогах кадрами со своего отпуска. Так, звезды выложили видео во время морской прогулки. Кока и Краймбрери показали себя в купальниках во время того, как они нежились на яхте.

«Я ищу Клаве мужа. — А я ищу Мари мужа. — Я устала спонсировать Клаву. Пишите нам в директ по поводу друг друга, дадим инструкцию, чтоб уже наверняка. Пацаны, после этого свидания я понимаю, как дорого обходится Клава. Я ухожу в сторону. Ищу достойную замену», — заявили знаменитости.

Звёзды,Клава Кока,
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