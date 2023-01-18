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34 минуты назад

Бузова похвасталась своей красотой без макияжа

Lenta.ru

Российская певица и ведущая Ольга Бузова показала лицо без макияжа и похвасталась своей естественностью. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова похвасталась своей красотой без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном видеоролике 36-летняя знаменитость предстала перед подписчиками после сеанса массажа лица. На ней надеты серая футболка с принтом и черные брюки. Также видно, что на лице поп-исполнительницы отсутствует косметика, а волосы заплетены в косу.

Так, артистка рассказала, что внешняя красота в целом зависит от генетики. В то же время Бузова подчеркнула, что уход за собой также важен для поддержания молодости. «Кто меня не знает, когда я без макияжа, мне больше 27 не дают. Представляете, если бы я спала и меньше работала, как бы я выглядела?» — заявила она.

Ранее Бузову подняли на смех в сети за ошибку в названии на футболке. Знаменитость разместила ролик, на котором она запечатлена в данной вещи черного цвета, оформленной надписью Guccy. При этом на самом снимке был прикреплен скриншот одной из поклонниц, которая обратила внимание на неверное название люксового бренда Gucci на изделии.

Звёзды,Ольга Бузова,
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